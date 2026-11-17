Osmaniye Düziçi'de zeytin işçilerini taşıyan 2 otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düziçi'de Gökçayır köyü yolunda zeytin hasadından dönen işçileri taşıyan 2 otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACN 239 plakalı otomobil, Gökçayır köyü yolunun kenarında duran 34 BFL 427 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu 2 otomobildeki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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