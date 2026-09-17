Osmaniye Kadirli\'de anız yangını park halindeki saman balyası yüklü tıra sıçradı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını, yakınında park halinde bulunan saman balyası yüklü tıra sıçradı.

İlçeye bağlı Vayvaylı ile Yalnızdut köyleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangından sıçrayan alevler, bölgede park halindeki saman balyası yüklü tıra ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.