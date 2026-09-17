Osmaniye Kadirli\'de anız yangını park halindeki saman balyası yüklü tıra sıçradı

Osmaniye Kadirli'de anız yangını park halindeki saman balyası yüklü tıra sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Vayvaylı ile Yalnızdut köyleri arasındaki arazide çıkan anız yangını, park halindeki saman balyası yüklü tıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını, yakınında park halinde bulunan saman balyası yüklü tıra sıçradı.
İlçeye bağlı Vayvaylı ile Yalnızdut köyleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangından sıçrayan alevler, bölgede park halindeki saman balyası yüklü tıra ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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