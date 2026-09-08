Osmaniye Kadirli'deki asayiş operasyonlarında yakalanan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1-7 Eylül'de düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçların ele geçirildiği operasyonlarda, adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i ise serbest kaldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Eylül'de farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.
Ruhsatsız 2 tüfek, 4 tabanca, çalıntı otomobil ve cep telefonu ele geçirilen çalışmalarda firari 18 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.
Kaynak: AA
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