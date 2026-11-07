Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi\'nde park halindeki kamyondaki yangın söndürüldü

Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki kamyondaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'ndeki park halindeki bir kamyonda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'de park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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