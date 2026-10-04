Osmaniye'nin Sumbas merkezli 5,2'lik deprem Kadirli'de paniğe yol açtı - Son Dakika
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Osmaniye'nin Sumbas merkezli 5,2'lik deprem Kadirli'de paniğe yol açtı

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Osmaniye\'nin Sumbas merkezli 5,2\'lik deprem Kadirli\'de paniğe yol açtı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kadirli'de paniğe yol açtı. Kadirli'de depremlerin üçü de hissedilirken, vatandaşlar üçüncü sarsıntıda dışarı çıkıp korktuklarını anlattı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Merkez Üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, buraya yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Kadirli ilçesi sakinleri arasında da paniğe neden oldu.

Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan ve Osmaniye'de de hissedilen depremlerin ardından saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerin üçü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de hissedildi. Özellikle Sumbas merkezli deprem ilçe sakinleri arasında tedirğinliğe yol açtı.

Kadirli'de bir yurttaş, ANKA Haber Ajansı muhabirine, şöyle konuştu:

"Cenaze yerinde toplu haldeydik, ilk depremde umursamadık, ikincide biraz panikledik, üçüncüde artık insanlar evden dışarı çıkmaya başladı, sağa sola kaçtı çocuklar, düşenler oldu. Çok aşırı şekilde panikledik, korktuk, inşallah daha kötüsü olmaz."

Bir başka vatandaş da, "Vallahi korktuk. Dışarı çıktık, ondan sonra böyle böyle sallandık. Panikledik yani. İşin açığı korktuk" dedi.

Diğer vatandaş, "Depremi hissettim. Böyle salladı. Sandalyeden de düşecektim" derken başka bir Kadirlili, deprem sırasında cenaze evinde bulunduklarını, sarsıntı üzerine dışarı çıktıklarını anlattı.

Başka bir vatandaş ise, "Depremden korktuk, dışarı çıktık, dışarıda daha çok sallandı. Allah sağlık versin, Allahım hayırlısını versin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, deprem anları Sumbas'ta bir evin önünü gösteren güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Osmaniye'nin Sumbas merkezli 5,2'lik deprem Kadirli'de paniğe yol açtı - Son Dakika
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