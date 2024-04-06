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Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri', Elazığ'da yaşatılıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yıllardır hayır işleriyle uğraşan 57 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, alan ile veren elin birbirini görmediği zimem geleneğini, hayırseverlerin de destekleriyle 'elçi' olarak sürdürüyor.

Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği, Elazığ'daki hayırseverlerin girişimleriyle devam ettiriliyor. Bu çerçevede 57 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, her yıl Ramazan ayında mahalle mahalle bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödeyip Osmanlı geleneği "zimem defteri" geleneğini 'elçi' olarak sürdürmeye çalışıyor. Kayaoğlu, ülke genelinde bazı şehirlerde valilik ve belediyelerin devam ettirdiği zimem geleneğini Elazığ'da yakınları, arkadaşları ve komşuların desteği ile gönüllü olarak yapıyor. Borca alışveriş yapan ve ödeme durumu olmayan kişilerin borçlarını ödeyerek alan el ile veren elin bir birinden haberdar olmamasını 'elçi' vasfıyla sağlayarak örnek olan Kayaoğlu, özellikle mahalle aralarındaki küçük esnafları gezdiğini belirterek, Ramazan ayı sonuna kadar büyük bir meblağda borç kapatmayı planladıkları kaydetti.

"İhtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatıyoruz"

Fecir Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği bünyesinde de çalışmalarını sürdüren Kayaoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine ' zimem defteri' geleneğini sürdürmeye çalışacağız. Şanlı tarihimizde Osmanlımız çok zarif ve naif olan bu geleneği devam ettirmiş. Biz de bu geleneğimizi bu yıl da devam ettirmek için esnafımıza geldik. Veresiye defterimizi alıyoruz ve defterde ihtiyaç sahiplerinin listesini çıkarıp, onların borçlarını kapatıyoruz. Bu yıl bir farkındalık olsun diye Elazığ'da yaşayan bağışçı arkadaşlarımızla birlikte geliyoruz. Allah, izin verirse bugün başlangıcımızı yine Aksaray Mahallesi'nde başlayıp en az 4 tane mahallede 25 esnafımızı ziyaret edip, defterlerini kontrol edeceğiz. Sadece defterlerdeki ihtiyaç sahibi olan ödeme noktasında ödeme yapamayacak kişilerin defterlerini satın alacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Çünkü ihtiyaç sahibi olmayan aydan aya ödemesini yapan insanlar da kendi borçlarının kapandığını zannediyorlar. Öyle bir ödeme söz konusu değil sadece ihtiyaç sahibi olanların borçlarını kapatacağız" dedi.