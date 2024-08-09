ÖSYM, 2024-DUS ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS) 1. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 15 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda bireysel olarak gerçekleştirecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2024-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
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