ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans kitapçığını yayımladı, cevap anahtarının yüzde 10'unu açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2026- KPSS Ön Lisans) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek.