ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim branş sıralamalarını adayların erişimine açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim'e katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıttı. Adaylar sıralamalarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek; görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026- KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim'e katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.
Kaynak: AA
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