ÖSYM Başkanı, en yaşlı ve en genç adaylarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÖSYM Başkanı, en yaşlı ve en genç adaylarla buluştu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 85 yaşındaki en yaşlı aday Mustafa Taşbaş ve 15 yaşındaki en genç aday Elif Koçak ile bir araya geldi. Ersoy, adayları tebrik ederek, ÖSYM'nin bu yıl 50. yılını kutladığını ve en genç ve en yaşlı aday buluşmasını geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Ayrıca, YKS'ye 3 milyondan fazla adayın başvurduğunu ve sınavın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti. ÖSYM olarak dijital sınavlara doğru ilerlediklerini ve devletin sınav merkezi olarak dijitalleşmeye destek verdiklerini söyledi. En genç aday Elif Koçak, sınavın güzel geçtiğini ve hedefinin nükleer tıp fiziği olduğunu dile getirdi. En yaşlı aday Mustafa Taşbaş ise sınavının iyi geçtiğini ve gençlere büyüklere saygı göstermeleri ve okumaları tavsiyesinde bulundu. ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylara başarılar dileyerek, çalışmalarının karşılığını alacaklarına inandığını ifade etti.

05.07.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 85 yaşındaki en yaşlı aday Mustafa Taşbaş ve 15 yaşındaki en genç aday Elif Koçak ile bir araya geldi.

Ersoy, ÖSYM'de gerçekleşen görüşmede, adayları tebrik etti.

ÖSYM'nin bu yıl 50'nci yılını kutladığını, YKS'ye katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmasını da geçen yıldan itibaren geleneksel hale getirdiklerini anımsatan Ersoy, "Okumanın yaşı olmaması, herkese teşvik olması anlamında bu buluşmalarımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl YKS'nin TYT oturumuna 3 milyondan fazla adayın başvurduğunu, 10 bine yakın okul ve 175 bin salonda gerçekleştirilen sınavda, sahadakilerle birlikte bir milyona yakın görevlinin yer aldığını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Hamdolsun bu sınav, süreç olarak gayet güzel geçti. Şu anda da sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. İnşallah, 17 Temmuz gibi de bu sınavın sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. O yüzden biz bu anlamda süreçlerimizi güzel geçiriyoruz. ÖSYM olarak devletin sınav merkeziyiz. Bu sene 60'a yakın sınav yapacağız, bu sınavlarda 13 milyonun üzerinde adayımız var. Dolayısıyla sınavlarımızı yavaş yavaş da dijital sınavlara doğru eviriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tüm kurumlarda dijitalleşme başladı. Bu anlamda ÖSYM olarak buna destek sağlıyoruz."

"Derslerine güzel çalışsınlar" tavsiyesi

Adana Sarıçam Ulubey Ortaokulu'nda sınava giren 15 yaşındaki en genç aday Elif Koçak, ÖSYM Başkanı Ersoy'un "Nasıl geçti sınav?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sınav güzel geçti. Ama bu sınavda önceliğim bir yeri kazanmak değil. O ortamı, o atmosferi yaşamak için girdim. Çünkü ben bu sene YKS'ye fazla çalışamadım. Önceliğim lisemi bitirmekti, açıköğretimden lisemi okudum. Lise kredilerimi neredeyse tamamladım, inşallah bu sene mezun olacağım. Hedefim, nükleer tıp fiziği. İstanbul Cerrahpaşa istiyorum, inşallah gelir."

Ersoy'un, "Akranlarına tavsiyen nedir?" sorusunu da Koçak, "Gerçekten çevreye uymak değil de derslerine güzel çalışmaları." diye yanıtladı.

"Büyüklerine saygı göstersinler, okusunlar"

Konya Karatay Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren 85 yaşındaki en yaşlı aday Mustafa Taşbaş ise sınavının iyi geçtiğini dile getirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy'un hedefini, gençlere tavsiyesini sorduğu Taşbaş, bilgisayarla ilgili bir bölümde eğitim almak istediğini aktardı.

Taşbaş, gençlere de "Büyüklere saygı göstersinler, okusunlar." tavsiyesinde bulundu.

Ersoy, bu azmi göstermenin önemli olduğunu dile getirerek, "Kimse 85 yaşında hazırlık yapıp sınava girmez. İnşallah çalıştığınızın karşılığını alırsınız." dedi. Koçak için de Ersoy, "İnşallah ümit ettiğin, hayal ettiğin sonucu çalışarak elde edersin." temennisinde bulundu.

Ersoy son olarak sınavda katkısı bulunan personele de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Bayram Ali Ersoy, Ösym, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı, en yaşlı ve en genç adaylarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı, en yaşlı ve en genç adaylarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement