Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
Son Dakika › Güncel › ÖSYM, YÖKDİL sınavının temel soru kitapçıklarını internet sitesinde yayınladı - Son Dakika
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