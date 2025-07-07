Otel Yangınında Teknik Personelin İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Otel Yangınında Teknik Personelin İfadesi

07.07.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki yangınla ilgili duruşmada teknik personel Bayram Ü., yangın kontrol sistemi hakkında bilgisiz olduğunu ifade etti.

TEKNİK PERSONEL: YANGIN KONTROL PANELİNİN NEREDE OLDUĞUNU TAM BİLMİYORUM

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in teknik personeli tutuksuz sanık Bayram Ü.'nün duruşmada savunması alındı. Bayram Ü., "1992'den beri çalışıyorum. Başka bir şirkette çalışmadım. Yurt dışından gelen sistemlerin eğitimini alıp, burada yapıyorum. Yazları da teleferik hatlarının bakımını yapıyoruz. Arıza olursa teleferik hatlarının teknik servisini çağırırım. Sabahları önce teleferik hatlarının bakımını yapıyorum sonra müşterilerin kullanımına sunuyorum. Geniş bir alanda bulunan teleferik hatlarına hizmet verir, akşama kadar da o liftlerin başında dururum. Grand Kartal'ın elektrikçileri Hüseyin Özer ve Tahsin Pekcan'dı. Grand Kartal'ın hiçbir elektrik işinde bulunmadığım için nasıl yaptıklarını, görevlerini bilmiyorum. Teknik ekibin başında Hüseyin Özer vardı. Ben arıza veren elektrikli mutfak aletinin ne olduğunu ne yapıldığını bilmiyorum. Yangın kontrol panelinin nerede olduğunu tam bilmiyorum. Kontrol eden personel olup olmadığını bilmiyorum. Otel tesisatında iyileştirme ya da işlem yapıldı mı bilmiyorum" dedi.

'KALKTIĞIMDA HER TARAF DUMAN İÇİNDEYDİ'

Yangın anında bağrışmalara uyandığını belirten Bayram Ü., "Yangın anında otelde 3'üncü kattaki odamdaydım. Bağrışmalara uyandım. 'Otel yanıyor, yangın var' diye bağırıyorlardı. Ben kalktığımda her taraf duman içindeydi. Yangın kontrol cihazları kapatıldı mı; bilgim yok. Ben ne olduğunu anlamak için üst kata mutfağa gitmeye çalıştım yoğun dumandan gidemedim. Merdivenlerden kaçarken düştüm. Aşağıda mazot tankını kapattım. Dışarı çıkınca da oradaki vanaları kapattım. İtfaiye ve AFAD ekipleri elektriğin kesilmesini istedi, ben de Murat arkadaşımı jeneratörü kapatmaya gönderdim. Gaz vanalarından sonra elektriği kapattım" diye konuştu.

'Yangın uyarı sisteminin elektrik bağlantısını kestiği için mi' çalışmadığı sorulan Bayram Ü., "Yangın uyarı sistemleri elektrikle çalışmaz. Kendi aküleri vardır, oradan beslenir. Gaz tanklarını tedbir amaçlı kapattım" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otel Yangınında Teknik Personelin İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı

17:55
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
17:51
ABD, HTŞ’yi terör örgütleri listesinden çıkardı
ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:37
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı
08:54
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
08:10
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
08:00
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
07:49
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
07:12
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
02:43
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp
ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 18:38:01. #7.11#
SON DAKİKA: Otel Yangınında Teknik Personelin İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.