Otizmli çocuğu darbettiği iddiasıyla yargılanan eğitmene anne S.Y.’den en ağır ceza talebi - Son Dakika
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Otizmli çocuğu darbettiği iddiasıyla yargılanan eğitmene anne S.Y.’den en ağır ceza talebi

Otizmli çocuğu darbettiği iddiasıyla yargılanan eğitmene anne S.Y.’den en ağır ceza talebi
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Mersin’de bir rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.’yi (5) darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen Seda Pırıl C.’nin (31) dördüncü duruşmasında küçük çocuğun annesi S.Y., sanığın suçunu inkar ettiğini ve pişmanlık duymadığını belirterek en ağır cezayı almasını ve meslekten yasaklanmasını talep etti.

MERSİN'de çalıştığı rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.'yi (5) darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen Seda Pırıl C. (31), yargılandığı davada küçük çocuğun annesi S.Y., "Sürekli olarak suçunu inkar eden ve zerre pişmanlık göstermeyen, çocuğuma eziyet eden bu sanığın en ağır cezayı almasını ve meslekten yasaklanmasını talep ediyorum" dedi.

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile, durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerde, öğretmen Seda Pırıl C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan Seda Pırıl C. tutuklandı. Ayrıca K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp, ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan dava açılan Seda Pırıl C., bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Seda Pırıl C., K.Y.'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

'TEHLİKE ALTINDAYIM'

Duruşmada söz verilen sanık Seda Pırıl C., "4 aydır tutukluyum. Ailem ve ben psikolojik baskı altındayız. Duruşmaya basın davet ediliyor. Basın aracılığıyla mahkeme kararı etkilenmeye çalışıyorlar. Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorlar. Ben içerdeyim ve tehlike altındayım. Başıma bir şey gelirse sorumlusu müştekilerdir. Aile çocuk üzerinden maddi ve manevi çıkar sağlamak istediğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM SADECE YARALANMAMIŞ BİR DE EZİYET GÖRMÜŞ'

Duruşmada söz verilen anne S.Y., "Bu yargılama sayesinde öğrendim ki benim savunmasız evladımı hayata kazandırmak amacıyla, güven duyarak teslim ettiğim kurumda periyodik, sistematik insan onuruyla bağdaşmayan fiziksel ruhsal yönden acı veren muamelelere maruz kalmış. Kulağı çekilmiş, başı masaya vurulmuş, tokatlanmış ve korkudan sindirilmiş. Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş. Sürekli olarak suçunu inkar eden ve zerre pişmanlık göstermeyen, çocuğuma eziyet eden bu sanığın en ağır cezayı almasını ve meslekten yasaklanmasını talep ediyorum. Tek tesellim sizin sağlayacağınız mutlak ve eksiksiz adalet olacak" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme eksik raporların tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli çocuğu darbettiği iddiasıyla yargılanan eğitmene anne S.Y.’den en ağır ceza talebi - Son Dakika

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