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Otizmli çocuklar SUBÜ'de tırmanış sporunu deneyimledi - Son Dakika
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Otizmli çocuklar SUBÜ'de tırmanış sporunu deneyimledi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar tırmanış sporunu deneyimledi. Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar spor salonunda tırmanış sporuyla tanıştı. Öğrenciler ise çocuklara spora ilişkin bilgi verdi.

Otizmli çocuklar SUBÜ\'de tırmanış sporunu deneyimledi
16.01.2024 - 13:41,
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen etkinliğe katılan otizmli çocuklar, tırmanış sporunu deneyimledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğunca, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları ile Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezleri'nin katkılarıyla "Farklılıklarımız Gücümüzdür" isimli etkinlik düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan otizmli çocuklar, tırmanış sporuyla tanıştı.

Otizmli çocuklarla yakından ilgilenen öğrenciler, spora ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA
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