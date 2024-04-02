Otizmli Sarp Bulut, Yüzmede Kendini Geliştirerek Yarışmalara Katılmak İstiyor

Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli Sarp Bulut, 6 yıl önce çekinerek başladığı yüzmede kendini daha da geliştirerek yarışmalara katılmak istiyor.
Bulut ailesi, 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Sarp ile sosyal hayattan kopmaması için çeşitli etkinliklere katılmaya başladı.
Sarp, 9 yaşındayken ailesi tarafından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursuna yazdırıldı.
İlk başladığında havuza girmeye çekinen Sarp yüzme antrenörü Anıl Bulut ile yaptığı çalışmalarla bir yılda kendi başına yüzecek seviyeye geldi.
Namık Kemal Üniversitesi havuzunda haftanın 3 günü tek başına yüzerek sürekli kendini geliştiren Sarp, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor.
Sarp Bulut, AA muhabirine yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.
Havuzda çok mutlu olduğunu belirten Bulut, "Yüzmede daha iyi olup yarışmalara katılmak, madalya kazanmak istiyorum. Arkadaşlarıma da yüzmeyi tavsiye ederim." dedi.
Yüzme antrenörü Anıl Bulut da özel çocukların suda sosyalleşmesinin ailelerini de kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Sarp ile 6 yıl önce çalışmalara başladıklarını ifade eden Bulut, şunları anlattı:
"İlk geldiğinde suya girmeye çekiniyordu. İlk olarak bu korkularını yendik. Şimdi çok güzel yüzüyor. Gelişimi çok iyi oldu. Sosyalleşerek kendisine güveni arttı. Bir sene zor oldu ama sonunda kendi başına yüzecek duruma geldi. Bundan sonra amacımız onu yarışmalara götürmek. Yarışmalarda madalya kazanacağını düşünüyoruz. Yüzmenin özel çocuklara çok faydası var, çocuklar suyla tanıştıktan sonra öz güveni artıyor, sosyalleşiyorlar."
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