BURSA'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde otomobilde çıktı. Taner K. yönetimindeki 80 GS 994 plakalı otomobil seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü Taner K., aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.