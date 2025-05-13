Otomobil Apartman Bahçesine Düştü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra apartman bahçesine düştü.
Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde D.A. yönetimindeki 20 AGM 561 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısındaki sitenin tel örgülerini aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçe katına düştü.
Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Aday sürücü olduğu belirtilen D.A, kazayı yara almadan atlattı.
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