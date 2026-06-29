Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, otomobilin işçi servisine arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
11 Eylül Bulvarı üzerine A.E. idaresindeki 16 AEM 424 plakalı otomobil, M.T. yönetimindeki 16 S 4624 plakalı işçileri taşıyan servise arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 5 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobil İşçi Servisine Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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