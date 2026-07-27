Otomobil Sulama Kanalına Yuvarlandı: 4 Yaralı
Düziçi'nde bir otomobil sulama kanalına düşerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AIN 130 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kanala yuvarlandı.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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