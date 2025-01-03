ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Fatma Elif Kutlu'yu öldürdükten sonra yakalanan Harun K.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgulanması tamamlandı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında 'Kasten öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
Yiğithan HÜYÜK/Bursa,
Son Dakika › Güncel › Otomobilde Tartıştığı Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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