Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa\'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İsmet A. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serap Kayık'a çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

25.02.2024 23:09  Güncelleme: 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

İsmet A. idaresindeki 71 ACY 438 plakalı otomobil, Bursa- Yalova karayolu üzerindeki Zeytinciler Çarşısı karşısında, yolun karşısına geçmeye çalışan Serap Kayık'a çaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sevk edildiği Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Orhangazi, Bursa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 23:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement