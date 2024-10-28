Karabük'te otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı.
5000 Evler 75.Yıl Mahallesi'nde otomobiline binen Kaan Erdoğan, aracından kedi sesi geldiğini fark etti. Kediyi bulmaya çalışan Erdoğan, başarılı olamayınca aracını Safranbolu ilçesindeki Ermersa Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircisine götürdü.
Yeri tespit edilen yavru, motorun karter muhafaza sacı sökülerek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobilin Motorundan Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?