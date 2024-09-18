Ovacık'ta Tüfekle Vurulan Kişi Hastaneye Ulaştırıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tüfekle vurulan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Aslıca köyünde yaşayan Muzaffer Y. henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle yaralandı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Malatya'dan köye yönlendirilen ambulans helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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