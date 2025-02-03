Özalp Gazetecilerle Bir Araya Geldi

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Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan gazetecilerle buluştu.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Özalp, vatandaşların görüşlerine önem verdiklerini ve vatandaş odaklı çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren ilçenin daha yaşanabilir ve halkın mutlu bir şekilde hayat sürmeleri için gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Özalp, "Vatandaşlarımızın her türlü görüşlerini değerli buluyoruz ve önemsiyoruz. Birçok yerde olduğu gibi bizim ilçemizde de zaman, zaman su sıkıntısı çekiyoruz, vatandaşlarımızdan isteğimiz suyumuzu daha tasarruflu kullanmaları ve kesinlikle bahçelerimizde sulamada kullanmamaları. En kısa sürede ilçemize daha modern ve kullanışlı yeni bir su deposu kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.