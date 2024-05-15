Özbekistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Altın Kalem medya ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Özbekistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Altın Kalem medya ödülleri sahiplerini buldu

Özbekistan\'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü\'nde Altın Kalem medya ödülleri sahiplerini buldu

Özbekistan'da her yıl düzenlenen Altın Kalem medya ödülleri, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla sahiplerini buldu. Özbekistan Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada, kurumsal baş ödülü ve farklı medya dallarında yılın en iyileri belirlendi. Ödül töreninde ayrıca, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından Özbekistan Milli Haber Ajansı editörüne ödül verildi.

15.05.2024 18:07
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Özbekistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla düzenlenen "Altın Kalem" medya ödülleri sahiplerini buldu.

Özbekistan Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 18'ncisi düzenlenen Altın Kalem yarışmasında kurumsal baş ödülün yanı sıra radyo, televizyon, gazete ve internet gazeteciliği ile yabancı medya kuruluşu dallarında yılın en iyileri belirlendi.

Özbekistan Gazetecileri Birliği Başkan Vekili Halmurad Salimov, törende yaptığı konuşmada, bu yılki yarışmaya ülkedeki yerli ve yabancı 400'den fazla gazetecinin 5 bine yakın materyalle katıldığını kaydetti.

Otomobil hediye edildi

Bu yılki kurumsal Altın Kalem Baş Ödülü'nü Uzreport Televizyonu ekibi alırken, ödül olarak otomobil hediye edildi.

Televizyonculuk dalında Sevimli Televizyonu muhabiri Elyar Goroğliyev, radyoculuk dalında Mahalle Radyosu muhabiri Umida Gaffarova, gazetecilik dalında Cedid gazetesi editörü Şayim Botayev, internet gazeteciliği dalında da Özbekistan Haber Ajansı editörü İkram Avvalbayev ödül kazandı. Bu kişilere para ödülü de takdim edildi.

Taşkent Büyükelçiliğinden Özbek gazeteciye ödül

Ülkedeki yabancı büyükelçilikler tarafından da yarışma kapsamında farklı ödüller verildi. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunan Özbekistan Milli Haber Ajansı editörü Behruz Hudayberdiyev'e ödül verdi.

Hudayberdiyev, "Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayan en iyi basın mensubu" ödülüne layık görüldü. Özbek gazeteciye ödülünü Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu takdim etti.

Özbekistan'da her sene mayıs ayında Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Altın Kalem medya ödülleri veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Altın Kalem medya ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Altın Kalem medya ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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