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Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 62 milyar 567 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 62 milyar 567 milyon dolara ulaştı

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 62 milyar 567 milyon dolara ulaştı. Ülkenin ihracatı 24 milyar 426 milyon 200 bin dolar, ithalatı ise 38 milyar 141 milyon 200 bin dolara ulaştı. Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında Çin, Rusya, Kazakistan, Türkiye ve Güney Kore yer aldı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi ise yüzde 8,3 azaldı.

Özbekistan\'ın dış ticaret hacmi 62 milyar 567 milyon dolara ulaştı
23.01.2024 - 10:39,
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Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 62 milyar 567 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, 2023'te ülkenin dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 23,9 artarak 62 milyar 567 milyon 400 bin dolar oldu.

Geçen yıl ülkenin ihracatı 2022'ye kıyasla yüzde 23,8 artarak 24 milyar 426 milyon 200 bin dolar, ithalatı da yüzde 24 artarak 38 milyar 141 milyon 200 bin dolara ulaşırken, 200'e yakın ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise bu dönemde 13 milyar 715 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

2023'te ülkenin ihracatında, altın yüzde 33,4, hizmetler sektörü yüzde 21,2, sanayi ürünleri yüzde 16,6, gıda ve hayvancılık yüzde 7,3, kimyasal ürünler yüzde 5,4; ithalatında ise binek araç, makine ve teçhizatlar yüzde 39,2, sanayi ürünleri yüzde 16,6, kimya ürünleri yüzde 12,8, gıda ve hayvancılık yüzde 9,2 pay aldı.

Özbekistan'ın 2023'te en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 21,9'luk payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 15,8 ile Rusya, yüzde 7 ile Kazakistan, yüzde 5 ile Türkiye ve yüzde 3,7 ile Güney Kore izledi.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2022'de yüzde 18,6 artarak 50 milyar 8 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 8,3 azaldı

Türkiye, geçen yıl yüzde 5'lik payla Özbekistan'ın 4. ticari ortağı oldu. 2022'de 3 milyar 382 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, 2023'te 3 milyar 99 milyon 700 bin dolar olarak hesaplandı.

2022'de yüzde 5,4 azalma gösteren iki ülkenin dış ticaret hacmi, 2023'te ise yüzde 8,3 azaldı. 2022'de bir önceki yıla göre 186,1 milyon dolar azalan Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi, 2023'te 2022'ye kıyasla 282,3 milyon dolar geriledi.

Geçen yıl Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 2022'ye göre yüzde 24 azalarak 1 milyar 248,5 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 6,4 artışla 1 milyar 851 milyon 200 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2022'de Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 382 milyon dolar, Özbekistan'ın Türkiye'den ihracatı 1 milyar 643 milyon 500 bin dolar, ithalatı ise 1 milyar 738 milyon 500 bin dolar olmuştu.

Kaynak: AA
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Özbekistan, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 62 milyar 567 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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