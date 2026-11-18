SHANGHAİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Yeni Kalkınma Bankası, Özbekistan ile düşük karbonlu enerji gelişimine yönelik 300 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzaladı. Böylece banka, en yeni üye ülkesi olan Özbekistan'daki ilk projesini başlatmış oldu.

Bankadan salı günü yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'a verilecek kredi, bir düşük karbonlu enerji geliştirme projesinin ilk aşamasını finanse edecek ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ile hidroelektrik ve nükleer enerji alanlarındaki girişimleri destekleyecek. Proje, Özbekistan'ın artan enerji talebini karşılaması, yüksek doğalgaz bağımlılığını azaltması ve enerji güvenliğini geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

5 Haziran 2026 tarihinde bankaya üye olan Özbekistan, bankanın Orta Asyalı ilk üye ülkesi oldu.

Bankanın Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Roman Serov, "Yeni Kalkınma Bankası, Özbekistan'ın enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir kalkınma gündemini desteklemeye kararlı" dedi.

Merkezi Shanghai'da bulunan Yeni Kalkınma Bankası, 2015'te BRICS üyeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kuruldu. Banka, BRICS üyesi ülkelerin yanı sıra diğer yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projeleri için kaynak sağlamayı ve çok taraflı ve bölgesel finans kuruluşlarının, küresel büyüme ile kalkınma alanındaki mevcut çabalarını tamamlamayı amaçlıyor.

Bankanın 2021'de üye sayısını artırma kararı almasının ardından, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir ve Özbekistan yeni üyeler olarak bankaya katıldı.