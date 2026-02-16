Özbeyli Mezra Yolu İçin Karla Mücadele - Son Dakika
Özbeyli Mezra Yolu İçin Karla Mücadele

16.02.2026 14:49
Van'ın Özbeyli mezra yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmaları başladı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesi Güneyyamaç Mahallesi'nin 3 bin 300 rakımdaki Özbeyli mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Son 3 ayda 4 kez açılan ancak yoğun yağışla yeniden kapanan yolda kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aşarken, kar kütleleri ise iş makinelerinin ilerlemesini güçleştiriyor.

Van'a 125, Bahçesaray'a ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı Özbeyli mezra yolu, yüksek rakımı ve sert kış şartları nedeniyle sık sık ulaşıma kapanıyor. Son 3 ayda etkili olan yağış sonrası 4 kez açılan yol, rüzgarın da etkisiyle yeniden karla kaplandı. Yaklaşık 20 gündür kapalı olan mezra yolunun ilçe merkeziyle bağlantısının yeniden sağlanması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri arasında güçlükle ilerleyen iş makineleriyle, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
