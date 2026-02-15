Özdağ'dan Iğdır'daki Bıçaklı Saldırıya Tepki - Son Dakika
Özdağ'dan Iğdır'daki Bıçaklı Saldırıya Tepki

15.02.2026 12:04
Ümit Özdağ, Iğdır'daki bıçaklı saldırının ardından ceza infaz sisteminde değişiklik önerdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Iğdır'da meydana gelen bıçaklı saldırının haberini paylaşarak, "Sokaklar, şehirler ve ülke güvenli olmaktan çıktı. Bu alçak yasaların öngördüğü en yüksek cezayı almalı. Ancak Zafer Partisi ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklik ile bu tür suçlar işleyenlerin infaz sırasında ağır şartlarda çalıştırılmalarını öngören düzenlemeleri gündemine almıştır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, Iğdır'da "Sabah evden çıkarken birini bıçaklamam lazım dedim" diyen şahsın, 16 yaşındaki kızı bıçakladığı anların haberini paylaşarak, şu açıklamada bulundu:

"Allah kahretsin. Sokaklar, şehirler ve ülke güvenli olmaktan çıktı. Bu alçak yasaların öngördüğü en yüksek cezayı almalı. Ancak Zafer Partisi ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklik ile bu tür suçlar işleyenlerin infaz sırasında ağır şartlarda çalıştırılmalarını öngören düzenlemeleri gündemine almıştır. Suç potansiyeline sahip olanlar suç işlemekten korkmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ümit Özdağ, Güvenlik, Güncel, Iğdır, Suç, Son Dakika

