Özdağ, İstanbul Başakşehir'deki okul saldırısına tepki verdi, 1 öğrenci öldü, 7 yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ, İstanbul Başakşehir'deki okul saldırısına tepki verdi, 1 öğrenci öldü, 7 yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özdağ, İstanbul Başakşehir\'deki okul saldırısına tepki verdi, 1 öğrenci öldü, 7 yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırıda bir öğrencinin öldüğünü, 7 öğrencinin yaralandığını belirten Özdağ, okullarda ve sokaklarda çocuk güvenliği için acil ve etkin tedbir istedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin, "Bu saldırıyı kınıyor, Zafer Partisi olarak okullarda ve sokaklarda çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak etkin tedbirlerin derhal alınmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Başaksehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrencimizin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencimizin ise yaralandığını derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı kınıyor, Zafer Partisi olarak okullarda ve sokaklarda çocuklarımızın güvenliğini sağlayacak etkin tedbirlerin derhal alınmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiBaşakşehirÜmit ÖzdağİstanbulGüvenlikPolitikaGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ, İstanbul Başakşehir'deki okul saldırısına tepki verdi, 1 öğrenci öldü, 7 yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei