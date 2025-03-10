Özdağ: Siber Güvenlik Yasası İfade Özgürlüğüne Darbe

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bu yasa, daha önce getirilen dezenformasyon düzenlemeleri ve RTÜK yetkilerinin genişletilmesiyle birlikte, ifade özgürlüğüne ağır bir darbe vuruyor. İktidarın 'güvenlik' adı altında vatandaşların özel hayatına müdahale etme yetkisini sınırsız hale getirdiğini görüyoruz. Burada asıl amaç, halkı susturmak ve muhalif sesleri sindirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu. Yasa teklifini "Orwellizm Yasası" olarak nitelendiren Özdağ, düzenlemenin otoriterleşme yönünde atılmış tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

"Amaç, halkı susturmak ve muhalif sesleri sindirmektir"

Özdağ, "Bu yasa, daha önce getirilen dezenformasyon düzenlemeleri ve RTÜK yetkilerinin genişletilmesiyle birlikte, ifade özgürlüğüne ağır bir darbe vuruyor. İktidarın 'güvenlik' adı altında vatandaşların özel hayatına müdahale etme yetkisini sınırsız hale getirdiğini görüyoruz. Burada asıl amaç, halkı susturmak ve muhalif sesleri sindirmektir" ifadelerini kullandı.

"Bireylerin dijital alandaki özgürlükleri hedef alınıyor"

TBMM'de görüşülen yasanın, kişisel verilerin korunmasını hiçe sayarak devletin geniş çaplı bir gözetim mekanizması kurmasına zemin hazırladığını dile getiren Özdağ, "Bu yasa ile tüm internet kullanıcılarının verileri toplanabilecek, kişisel mahremiyete keyfi müdahaleler yapılabilecek. Daha önce benzeri yasalarla basına sansür uygulanmıştı, şimdi ise bireylerin dijital alandaki özgürlükleri hedef alınıyor" dedi.

"Yetkilerin nasıl suistimal edileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz"

Söz konusu düzenlemenin, "kritik altyapı" ve "kritik kamu hizmeti" gibi belirsiz kavramlarla muğlak hale getirildiğini belirten Özdağ, "Bunlar hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan, subjektif yorumlara açık tanımlamalardır. Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede, bu yetkilerin nasıl suistimal edileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"İktidarın asıl amacı, denetleyemediği internet ortamını da baskı altına almaktır"

Yasa teklifinin 6. ve 8. maddelerine değinen Özdağ, Siber Güvenlik Başkanlığı'na sınırsız erişim yetkisi verildiğini ve dijital materyallere hakim kararı olmadan el konulabileceğini vurguladı. Özdağ, "Bu yasa, bireylerin ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırmak için bir araç haline getirilmiştir. İktidarın asıl amacı, denetleyemediği internet ortamını da baskı altına almaktır" dedi.

"Otoriter sistemler bir günde kurulmaz, halkı buna alıştırarak inşa edilir. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz" diyen Özdağ, kamuoyunu ve milletvekillerini bu düzenlemeye karşı durmaya çağırdı.