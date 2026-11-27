(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ekonomik çöküş hızlanarak artıyor. Vergi Daireleri vergi borcu olan işletmelere haciz işlemi uygulamaya başlamış. Artık kimsenin bu ekonomik çöküş yaşanırken yandaşa vergi muafiyeti yurttaşa adil olmayan vergi sistemine ve ağır yaptırımlara dayanacak gücü kalmadı" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ekonomik çöküş hızlanarak artıyor. Vergi Daireleri vergi borcu olan işletmelere haciz işlemi uygulamaya başlamış. Artık kimsenin bu ekonomik çöküş yaşanırken yandaşa vergi muafiyeti yurttaşa adil olmayan vergi sistemine ve ağır yaptırımlara dayanacak gücü kalmadı. Yanında 12 kişi çalıştıran bir işveren şöyle yazmış: Benim bu şirkete ödeyeceğim parayı, vergi dairesi 'bana öde' diyor. Bu şirkette 12 kişi çalışıyor. Vergi dairesine ödeme yaparsam çalışanların maaşlarını ödeyemez, iş yeri kirası elektrik ve masrafları ödeyemem. Çalışanlar evine para götüremez. Kapanır gider. Yazık yanında çalışana da kendisine de hepsi işsiz kalır. Mehmet Şimşek bu feryadı duyuyor mu? Hayır."