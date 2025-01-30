Özdoğan, Vatandaşlarla Çay Sohbetleri Yapıyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Bir çayınızı içelim" programı kapsamında vatandaşlara ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de oturan vatandaşların evlerine konuk olan Özdoğan, ailelerle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Özdoğan, vatandaşların kapısını çalmaya ve hanelerine misafir olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerin her salı ve perşembe günü süreceğini de belirten Özdoğan, "Bizi her zaman olduğu gibi bir evladı sayarak bağrına basan kıymetli büyüklerimize, abisi bilen küçüklerimize, kardeşinden ayırmayan komşularımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların çayını içmek, sohbetlerine ortak olmak bizim için büyük mutluluk." ifadesini kullandı.