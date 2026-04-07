Özel Ara Seçim İçin Muhalefetle Görüştü, Anayasa'ya Atıfta Bulundu

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ınki dahil Meclis'teki sekiz boş sandalyeye işaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçime gidilmesinin zorunlu olduğunu savundu. Özel, genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmesini ve bir sonraki seçime bir yıldan fazla süre olmasını gerekçe gösterdi. CHP'nin 22 milletvekilini istifa ettirerek ara seçimi zorlayacağı yönündeki haberlere değinen Özel, şu anda böyle bir zorunluluk bulunmadığını, ancak ara seçim kararı alınırsa boş sandalye sayısını 30'a tamamlamayı değerlendireceklerini söyledi.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, toplumun erken seçim talebi olursa bu mesajı alacaklarını ifade etti. Hatimoğulları, ara seçim önerisinin Meclis'e gelmesi durumunda partisinin tutumunun henüz değerlendirilmediğini belirtti. Özel, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından ara seçim çağrısı yaparak muhalefet partilerini ziyaret etme kararı aldı ve ilk durağı DEM Parti oldu.

Özel, DEM Parti Eş Başkanları ile yaklaşık iki saat görüşerek belediyelere yönelik operasyonlar, İran savaşının Türkiye ekonomisine etkileri, Kürt sorununun çözüm süreci ve sandık güvenliği gibi konuları ele aldı. Ayrıca Siyasi Etik Yasası'nın çıkarılması konusunda görüş birliği içinde olduklarını vurguladı ve siyasi partilere ziyaretlerini tamamladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edeceğini hatırlattı.

Özel, Anayasa'nın 78'inci maddesine atıfta bulunarak, boşalan üye sayısının üye tam sayısının yüzde 5'ini bulduğu hallerde 30 ay beklenmeden ara seçime gidileceğini belirtti. Sekiz boş milletvekilliği olduğunu ve bir an önce ara seçim kararı alınması gerektiğini savundu. Hatimoğulları ise İran savaşının yansımalarına değinerek, çözüm sürecindeki tutumu nedeniyle Özel'e teşekkür etti ve olası seçimde hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Geçmiş yıllarda benzer durumlarda ara seçime gidilmediği belirtilirken, Türkiye'de son milletvekilliği ara seçiminin 2003 yılında yapıldığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde milletvekili seçildiği hatırlatıldı. Anayasa'nın 78. Maddesi, ara seçim koşullarını düzenleyerek, boşalan üyeliklerin sayısının üye tam sayısının yüzde beşini bulması halinde 3 ay içinde ara seçim yapılmasını öngörüyor.