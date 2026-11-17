Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu'nda öğrencinin alması gereken destek eğitim programının iptal edilmesi, ders saatlerinin kısaltılması veya raporun olması gerekenden geç verilmesi gibi sorunların önüne geçmek amacıyla rüşvet verildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 69'a yükseldi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 37'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım'da Diyarbakır, İstanbul, Muş, Bingöl, Mersin, Şanlıurfa, Karabük, Gaziantep, Hatay ve Denizli'de 9'u kamu görevlisi olan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, dijital materyal ve belgeler ele geçirilmişti.