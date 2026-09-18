Özel halk otobüsçüleri İstanbul'da toplandı, ruhsat süresi talebi gündemde

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş ve özel halk otobüsü sektörünün temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısında sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ataşehir'de bir otelde düzenlenen ve Özulaş Toplutaşım A.Ş. organizasyonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, zor bir sektörde faaliyet gösterdiklerini, Şoförler Federasyonu, Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği ve Halk Otobüsleri Birliği ile sektörü ayakta tutmanın mücadelesini verdiklerini söyledi.

Özellikle üzerinde durdukları konulardan birinin "ruhsat süresiyle çalışanların süresiz hale getirilmesi, süreli olanların ise 49 yıl olması" olduğunu belirten Soydaş, bu konuyu her konuşmasında dile getirdiğini ve taleplerini yetkililere açıkça ifade ettiğini anlatarak, "Bu sorun ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Kanunun yürürlüğe gireceği söylendi bu dönem. Tabii hep birlikte yine takip edeceğiz." dedi.

Soydaş, Meclis açıldığında tek madde olarak gündeme gelecek bir kanun düzenlemesinin de önemli konular arasında bulunduğunu belirterek, belediyelerin farklı yöntemlerle uyguladığı destekleme modellerinin kapsamının genişletilmesi ve İstanbul'un bakanlık kaynaklı desteklerden yararlanabilmesine imkan sağlanması yönünde düzenleme yapılacağını ifade etti. Soydaş, düzenlemeyle belediyelerin sektöre yönelik desteklerini artırmalarının da daha güçlü şekilde teşvik edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Maliyet artışlarının herkesi çok etkilediğini söyleyen Soydaş, "Biz en aktif grup olduğumuz için en çok biz bunu dile getiriyoruz, gerek basın aracılığıyla gerek sosyal medya paylaşımlarında. Normalde yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm esnaflarımız ciddi problem yaşıyorlar. Tabii bunları federasyon bünyesinde takip ediyoruz." diye konuştu.

Akaryakıtta vergi avantajı ve Bakanlık tarafından sağlanan gelir desteğinin artırılmasının sektöre katkı sağlayacağını aktaran Soydaş, "Bunun kapsamlı çözümü belediyelerde. Bütçe gerekçeleriyle birçok belediye destek vermiyor esnaflarımıza ve bir acı tarafı da şu, kontak kapattığımız zaman vatandaştan da çok tepki alıyoruz. Bunun nedeni de şu, bizi belediye otobüsleriyle kıyaslıyor vatandaşlar. Belediye otobüsleri de kamu bütçesi kullandığı için onların zararda üst sınırı yok. Ne kadar zarar ederse etsin, onu bir şekilde belediye bütçesinden sübvanse ediyorlar ama biz kendi emeğimiz, alın terimiz, kar etme amacıyla, geçimimizi sağlamak amacıyla yaptığımız bir iş bu. Dolayısıyla biz hep bunu anlatmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz taşıma uygulamasında gelir durumunun dikkate alınması veya uygulamanın yalnızca kamu araçlarında geçerli olması yönündeki taleplerini yinelediklerini söyleyen Soydaş, düzenlemenin hayata geçirilmesinin önündeki en önemli sorunlardan birinin uygulamadan yararlanan kişi sayısının yüksekliği olduğunu ifade etti.

Soydaş, ücretsiz taşıma uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı ile görüşme taleplerini resmi olarak ilettiklerini, bu görüşmede sektör esnafına yönelik yeni bir düzenleme konusunda müjde verilmesini beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Asla, pes edecek bir zihniyet bizde yok. Biz mücadele adamıyız. Biraz sakin dururuz, çok böyle bağıra çağıra konuşmayı sevmeyiz ama işimizi de takip etmeyi biliriz.

Burada olmayan arkadaşlarımız var, gelemeyen arkadaşlarımız var. Şimdi şu bütünlüğü bir kere sağlamak lazım, tüm illerle beraber halk otobüsü sektörü ticari araç sayılmayan bir esnaf grubu maalesef. Bizi kamu adına hizmet eden, belediyeler adına toplu taşıma hizmeti veren bir sektör olarak değerlendiriyorlar."

Toplantı, konuşmaların ardından oturumlarla devam etti.