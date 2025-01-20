Özel Okullara Soruşturma

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(ANKARA)- Milli Eğitim Bakanlığı, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerinin incelendiği ve aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu özel okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı, hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamdaki bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlığın açıkamasında, Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumların takip edildiği belirtildi.

"Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz"

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak'ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirilmişti. Yapılan düzenlemeyle mevzuata, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz." hükmü getirilmişti.