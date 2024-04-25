Özel Sporcu Erdem Günay Atacan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay\'ı Ziyaret Etti

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(AYDIN) - Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Erdem Günay Atacan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama kategorisinde birinci, 100 metre kelebek kategorisinde ikinci ve 100 metre serbest stilde üçüncü olan ve 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan özel sporcu Atacan, Antrenörü Ali Turan ile Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti.

Atacan'ın şampiyonluk sevincini paylaşan ve başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Gençay, sporcuya her konuda destek olacaklarını belirtti.

Gençay, "Belediyemizde, sporcu Erdem Günay Atacan ve değerli antrenörü Ali Turan'ı misafir ettik. 11-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen hemşehrimiz Erdem Günay Atacan'ı başarılarından dolayı kutluyor, daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.