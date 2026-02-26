Özgür Özel'den Şehit Binbaşı Bolat'ın Ailesine Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
Özgür Özel'den Şehit Binbaşı Bolat'ın Ailesine Başsağlığı Telefonu

26.02.2026 11:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalandıktan sonra uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesini telefonla aradı. Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Özel, pilotun şehadeti nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel'den Şehit Binbaşı Bolat'ın Ailesine Başsağlığı Telefonu
