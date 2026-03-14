Özgür Özel\'den Tıp Bayramı Mesajı

14.03.2026 12:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı ve destek sözü verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Zor koşullara, şiddete ve değersizleştirilmeye rağmen insan hayatı için görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hak ettikleri saygıyı gördükleri, güvenle çalıştıkları ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir sağlık sistemi sözümüzdür. 14 Mart 1919'un tıbbiyelilerin işgale karşı direnen mücadeleci ruhuyla, tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Tıp Bayramı, Özgür Özel, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Advertisement
