Özgür Özel, Edremit\'te: "Aksaray MHP Milletvekili \'Simit Satsınlar\' Demiş.

Güncel

Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: ONUR BİNGÖL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Edremit'te; "Aksaray MHP milletvekili, 'Eskiden emekliler ek iş yapardı, simit satardı. Her şeyi devletten beklemesinler, simit satsınlar' demiş. Çalıştılar, bu millet için didindiler, astsubaylar ölümü göze aldılar. Öğretmenler tebeşir tozu yuta yuta astım oldular. İş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları. Bu emeklilerin şimdi rahat etme zamanındayız. Almanya emeklisi Hans'ı yolluyor Edremit'e en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP'liler 'Simit satsın' diyor. Emekliler bekleyin, o MHP'li milletvekiline de size hakkınızı vermeyen AKP'ye de 31 Mart'ta 16 milyon emekli Hanya'yı da gösterecek Konya'yı da" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Balıkesir'in Edremit ilçesinde miting yaptı. Özel'e; CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Serkan Sarı, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş eşlik etti.

Özel, burada şunları söyledi:

"Bundan 5 yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediye seçiminde adayımız Ahmet Akın'dı. Allah var ya hepimiz biliyoruz, Ahmet Akın adım adım büyükşehir belediye başkanlığına gidiyordu. Sonra ittifak siyaseti gereğince Balıkesir'i istediler. Her yer olur da Balıkesir olmaz. Ama inanılmaz bir ısrar vardı. Dediler ki Balıkesir olmazsa ittifak olmaz. Herkes döndü, Ahmet Akın'ın yüzüne baktı. Ahmet Akın gırtlağı düğümlendi, gözü yaşlandı, partim içinse, ülkem içinse yaparım bu fedakarlığı dedi. Oradaydım ben. Hepimiz oradaydık. Bugün İYİ Partiye Balıkesir Büyükşehir bırakıldı. Israrla isteyen kişi İsmail Ok'tu. Ellerimizle Balıkesir Büyükşehir'i, Balıkesir'deki artık rant ve kibirli belediyecilikten bıkmış bu şehri aldığımız seçimi ellerimizle biz İsmail Ok'a verdik. İsmail Ok da aldı, hepimizin gözünün önünde AKP'ye verdi. Sonra gitti kendisi de AKP'ye geçti. Şimdi de ödüllendirildi. AKP'den milletvekili oldu. O günlerde CHP olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Biz yaptık, milletvekillerimiz yaptı, örgütümüz yaptı, belediye başkan adaylarımız yaptı, siz fazlasıyla yaptınız. 5 yıl geçti. 5 yıl boyunca hep şu konuşuldu. Bizim size borcumuz var. Bilhassa Ahmet Akın'a ve Balıkesir'e borcumuz var. Bu süreçte çok istedik ki bu borç Ankara'daki bir ittifakla, bir işbirliği ile Balıkesir'deki bu tarihi hesabı hep birlikte halledelim. Biz Ankara'da halledemedik, olmadı. Ama Ahmet'e o zaman söyledim. Bu Ankara'da olmaz ama Balıkesir'de, merkezde, Körfez'de, yukarılarda o insanlar öyle insanlar ki, öyle güzel insanlar ki, öyle vicdanlı insanlar ki Ankara'da belki olmaz ama Balıkesir'de sandığın başında vicdan ittifakı olacak, bunu göreceksin dedim.

"ANKETLERE GÖRE AHMET AKIN, SEÇİMLERİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR"

Seçimlere 5 gün var. Anketler yapılıyor. Anketlere göre Ahmet Akın, seçimleri önde götürüyor. Ancak birkaç puan farkla önde olmak bize rahat uyku uyutmaz. Halen daha Ahmet önde, arkasında mevcut başkan ama geçmişte birlikte olduğumuz dostlarımızdan halen başka partilere oy verenler var. Hem vallahi, hem billahi pazar akşamı görülecek o başka partilere verilen oyun sonucu seçim kazanmak değil ama Allah muhafaza bize seçim kaybettirebilir. Onun için buradan açık açık konuşmaya geldik. Çok net. Geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü, gönlünde güneş olan iyi insanlar, geçmiş ittifak ortaklarımız. Balıkesir'i AKP yönetmesin diyen herkes. Eğer başka bir partiye oy verirseniz, Balıkesir'i AKP kazanır. Ama CHP'ye oy verirseniz, Balıkesir'i hep birlikte kazanırız, siz de kazanırsınız. Ben Balıkesir'in sosyal demokratlarından, milliyetçi demokratlarından, muhafazakar demokratlarından, Balıkesir'de yaşayan herkesten dürüst bir belediyecilik için, çalışkan bir belediyecilik için, cana yakın, halkın içinde gezen, birikmiş bütün sorunları çözmek için gün sayan, o günden bugüne de 5 yıl boyunca yaptıklarıyla, projeleriyle, bugün göreve son derece hazır, son derece motive ve insan ilişkileriyle de gerçek bir belediye başkanını, Ahmet Akın kardeşimi Edremit'e emanet etmeye geldim.

"BU MİLLET PAZARTESİYE BIRAKMAYACAK, PAZAR GÜNÜ SENİN ALNINI KARIŞLAYACAK"

Balıkesir'de o kadar çok birikmiş sorunlar var ki. En önemlisine en son değineceğim ama Balıkesir Ahmet Akın'ın uzmanlık alanına giren birçok sorunla boğuşuyor. Başta arıtmalar, enerji sorunundan dolayı varsa çalışmıyor, körfez kirleniyor, yazın salgın hastalık riski oluyor. Gündüz denize giren çocuklar akşam kusma ve bulantı ile hastanelere gidiyor. Bu körfeze çok yanlış bir şey yapılıyor. Ahmet Akın'ın bu konudaki bütün projeleri hazır. Sizlerle de paylaşıyor. Finansmanını halletti. Ahmet Akın geldiğinde körfezdeki atık su sorununu, arıtma sorununu, eksik arıtma sistemleri sorununu, enerjiden kaynaklı bertaraf sorunlarının tamamını Ahmet Akın hızla halledecek. Hava kirliliğinde Balıkesir Türkiye altıncısı. Hava kirliliğine bağlı ölümlerde Türkiye beşincisi. Su kirliliğinde Türkiye altıncısı. Bir belediye ki en önemli iki işlevini terk etmiş durumdadır. Bu noktada Balıkesir hak ettiği bir belediyeciliğe Ahmet Akın ile birlikte hızla ulaşacak. Ulaşım ile ilgili sorunlar ve diğer temel belediyecilik meselelerini teker teker çözecek ama bir vaadini çok önemsiyorum. Bu konuda o yarışmadan sadece Balıkesir değil bütün Türkiye karlı çıkacak. Ahmet Akın diyor ki 'Balıkesirliler en temiz suyu, Marmara Bölgesi'nde en ucuza kullanacaklar' diyor. Hadi bakalım görelim. Balıkesir'in en önemli sorunlarından bir tanesi de yöneticinin Ahmet Akın gibi herkese yakın, cana yakın biri olmak yerine kibirli, küstah ve son derece tehditkar birisi olması. Dün Balıkesir'deki iş adamlarına, sanayi ve ticaret odasının üyelerine, yöneticilerine tehditler savurmuş. Demiş ki 'Cumaya kadar mühlet veriyorum, tutumunuzu değiştirmezseniz, beni desteklemezseniz, bu şehrin bir hesabı var, pazartesi hesap sorarım'. Balıkesir işgal ordularına teslim olmamış bir şehirdir. Balıkesir ne kabadayılar, ne ucuz kabadayılar görmüştür. Ama bu Balıkesir ne Ahmet, ne Edremit, ne Balıkesir senin gibi kaybetmenin telaşındaki birinin tehditlerine pabuç bırakmaz. Bu millet pazartesiye bırakmayacak, pazar günü senin alnını karışlayacak.

"KIŞLIK SARAYA, YAZLIK SARAYA PARA VAR. 1500 ODALI SARAYDA 5 MAAŞLI YANDAŞLARA PARA VAR, EMEKLİYE GELİNCE PARA YOK"

Ben 1,5 ay önce emeklileri davet ettiğimde, 'Emekliler Özgür Efendi sizi kışkırtıyor' diyordu. Diyordu ki ülke yüzde 4,5 büyüdü, herkesin keyfi yerinde. Sonra diğer liderler de konuştu. Köşe yazarları yazdı, gazeteler bastı. Televizyonlar yayınladı. Artık herkes emeklinin sesini duydu. Ne oldu şimdi, önce bir çalışma yapacağım dedi. Grup başkanvekilleri 'Cumartesi günü Ankara'yı bekleyin' dedi, olmadı 'Pazar İstanbul mitingini izleyin' dediler, şimdi çıkmaz ayın son perşembesine ertelediler. Beşli çeteye para var. Saray müteahhidine, yandaşa para var. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, yazlık saraya para var. 1500 odalı sarayda 5 maaşlı yandaşlara para var, emekliye gelince para yok. Emekliler mademki para yok, 31 Mart'ta AK Parti'ye oy yok. Hep beraber sesimizi duyuracak mıyız? Emekliye acımayana sandıkta acıyacak mıyız? Hesabı soracak mıyız? Siz böyle yaparsanız, işte o zaman gerisini onlar düşünsün. Onlar emeklileri küçük görüyorlar, hakir görüyorlar. Yukarıdan bakıyorlar. O küçücük şeyler ömürleri çalışma ile geçmiş birer karıncalar. Karıncalar birlikte olursa, yan yana durursa, peş peşe yürürse, küçük küçük karıncaların yapamayacağı iş, taşıyamayacağı yük, kazanamayacağı savaş yoktur. Ben ömrü çalışmakla geçmiş kahraman karıncalara diyorum ki sizi ezdirmeyiz, karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir. Sadece emekliler değil elbette, alnının terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun, çocuğunun rızkını çıkaran, zeytinciler, çiftçiler var burada. 19 lira oldu mazot, 4 liradan geçen sene perişan olduğunuzu, düşüreceğim dedi, mazotu 44 lira yaptı. Yata, kotraya, gemiye, gezinti teknesine, ÖTV'siz veriyor, size 44 liraya mazot veriyor. Destekleme hakkınızı yüzde 1 hakkınız, 260 milyar, 80'nini veriyor, 170'ini yandaşlara dağıtıyor. Zeytine, tane zeytine prim diyoruz, sesimizi duymuyor. Suriye'den gelen ucuz zeytinyağları ile piyasayı bozuyor. Kötü yıllarda fiyat yükseliyor ama üretici hiçbir zaman mutlu olmuyor. Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi, emekli olsun. Siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yayındayız, bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz.

"EMEKLİNİN, ASTSUBAYIN, ATANAMAYAN ÖĞRETMENİN, STAJ MAĞDURUNUN, ÇİFTÇİNİN GÜNDEMİNİ ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

1 Nisan'dan sonra yerel seçim gündemi geçecek ama emeklinin gündemi, astsubayın gündemi, atanamayan öğretmenin gündemi, staj mağdurunun gündemi, çiftçinin gündemini asla unutturmayacağız. Meydanlara alıştık, hep beraber meydanlarda olacağız, hakkımızı söke söke alacağız. Şimdi bir yandan da emeklilerle ilgili son bir şeyi söyleyeyim. Sonra biraz yerel seçimle kapanışı yapalım. Aksaray MHP milletvekili, Cumhur İttifakı'nın milletvekili demiş ki 'Eskiden emekliler ek iş yapardı, simit satardı. Her şeyi devletten beklemesinler, simit satsınlar' demiş. Çalıştılar, bu millet için didindiler, astsubaylar ölümü göze aldılar. Öğretmenler tebeşir tozu yuta yuta astım oldular. İş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları bu emeklilerin şimdi rahat etme zamanındayız. Almanya emeklisi Hans'ı yolluyor Edremit'e en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP'liler simit satsın diyor. Emekliler bekleyin, o MHP'li milletvekiline de size hakkınızı vermeyen, AKP'ye de 31 Mart'ta 16 milyon emekli Hanya'yı da gösterecek Konya'yı da.

"BAŞKA PARTİYE OY VERİLİRSE AKP KAZANIR. CHP'YE OY VERİLİRSE AHMET KAZANIR"

Karşımızda daha dün iş adamlarını tehdit eden korku ittifakının adayı var. Biz umudun adayıyız. Biz umut ittifakıyız. Biz güzel sözün, biz hizmetin, biz yüzleri güldürmenin adayıyız. Karşımızda Hüda-Par ile kol kola girmiş, MHP ile her geçen gün biraz daha tehdit eden, biraz daha insanların huzurunu kaçıran korku ittifakına karşı biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye ittifakı sadece sosyal demokratlardan değil Türkiye ittifakı milliyetçi demokratlardan, haram ve yalandan bıkmış muhafazakar demokratlardan, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile bu milleti oluşturan herkesten oluşur. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı Filenin Sultanları şampiyon olunca gözyaşı döken herkestir. Türkiye ittifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır; kırmızı beyaz, en büyük Türkiye. Mehmet Ertaş kazanacak Edremit kazanacak. Ahmet Akın kazanacak, Balıkesir kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Ben Balıkesir'deki herkesi artık bu yönetim değişsin, yüzler gülsün, elimizden tutsun, yüzümüzü güldürsün diyen herkesi bir başka partiye değil, başka partiye oy verilirse AK Parti kazanır. CHP'ye oy verilirse Ahmet kazanır. Ahmet kazanınca herkes kazanır."