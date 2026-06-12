Özgür Özel, Gönülşen Ailesine Taziyelerde Bulundu - Son Dakika
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Özgür Özel, Gönülşen Ailesine Taziyelerde Bulundu

Özgür Özel, Gönülşen Ailesine Taziyelerde Bulundu
12.06.2026 18:40
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CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, arkadaşının annesinin cenazesine katıldı ve taziyelerini iletti.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı yazar Barış Gönülşen'in 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurhayat Gönülşen'in İzmir'deki cenaze törenine katıldı.

Özgür Özel, mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı yazar Barış Gönülşen'in hayatını kaybeden annesi Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katıldı. Özel, beraberindeki partililerle Gönülşen'in cenazesi için Karabağlar ilçesindeki Büyük Hatay Camisi'nde düzenlenen törene hazır bulundu. Törende, Gönülşen ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileten Özel, bir süre aile bireyleriyle görüştü. Nurhayat Gönülşen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Gönülşen Ailesine Taziyelerde Bulundu - Son Dakika

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