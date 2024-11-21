Özgür Özel: İşçilerin Yanındayız

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Özelleştirme uygulamasına karşı direnen Çayırhan Termik Santralı işçisinin yanındayız. Türkiye'nin dört bir yanında emeğini savunmak için eylem yapan, direnen, greve çıkan tüm işçileri, mücadelelerinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme kararına karşı yaklaşık 500 maden işçisi dün eylem başlattı. İşçilerin sabah vardiyasıyla yer altına inerek başlattıkları protesto, 24 saatini geride bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın santraldeki işçilerin yanında verdiği röportajı alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Özel, şunları söyledi:

"Özelleştirme uygulamasına karşı direnen Çayırhan Termik Santralı işçisinin yanındayız. Türkiye'nin dört bir yanında emeğini savunmak için eylem yapan, direnen, greve çıkan tüm işçileri, mücadelelerinde asla yalnız bırakmayacağız."