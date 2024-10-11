Özgür Özel: Manisa'ya Yeni Kültür ve Sanat Alanları Kazandırılacak

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA) - Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyunun prömiyeri öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortaya konulan eserin Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını hissettirdiğini belirterek "Manisa'da göreceksiniz çok uzun olmayan bir vadede hepimizin gurur duyacağı bir konser ve opera salonu olacak. Yani belediyeciliğin sadece rant olmadığını gerçek rantının şehrin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı olduğunu gösterecek arkadaşlarımız" dedi.

Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyunun prömiyeri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyunu izlemeye eşi Didem Özel'le gelen CHP Lideri, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Bugün sabahleyin Çanakkale'de yoğun bir programımız vardı il belediye başkanlarımızla. Büyükşehir olmayan 21 ilin belediye başkanıyla, sonra Roman Çalıştayımız vardı. Sonra Bursa'da Mondros Mütarekesi'nin 102'nci yılı törenleri vardı ama bu davetiyeyi görünce mutlaka burada olmak istedim. Normalde bu saatte yetişmek mümkün değil. Hatta bir helikoptere bindik, buraya yetiştik. Böyle bir açılışın yapılıyor olması. Manisa'da böyle bir eserin ortaya konuyor olması aslında Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığını hissettiren bir şey. Çok mutluyum o yüzden.

"İnsanların tüm sorunları ilgi alanımız içinde"

Beni burada karşılayan bu arkadaşlarımızın hepsiyle biz çok uzun zamandır yani 50 yıldır mücadele edenleri var da ben son 17 yılında aktif olarak bu mücadelenin içindeyim. Hepsinin bu mücadelede emekleri var, alın terleri var. Böyle bir gecede onlarla birlikte olmak istedim. Onun için geldim. Çok mutluyum. Çok daha iyileri olacak. Manisa'da göreceksiniz çok uzun olmayan bir vadede hepimizin gurur duyacağı bir konser ve opera salonu olacak. Dünyaca ünlü sanatçıların gelip konser verdiği gençlerle buluştuğu etkinlikler olacak. Yani belediyeciliğin sadece rant olmadığı esas belediyeciliğin gerçek rantının şehrin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı olduğunu gösterecek arkadaşlarımız. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnsanların tüm sorunları ilgi alanımız içinde. Yoksullukla mücadele ediyoruz, sosyal yardımlar, öğrencilerin sorumluları, üniversite öğrencilerinin sorunları. Ama bir yandan da belediyeciliğin bir diğer tarafı da bu. Bu açıdan bu ilk gösterimde, ilk oyunda burada olmak bizim için çok kıymetli."