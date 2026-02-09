CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarın Ak Parti'nin Özarslan Hakkında Yaptığı Suç Duyurularını Açıklayacak - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarın Ak Parti'nin Özarslan Hakkında Yaptığı Suç Duyurularını Açıklayacak

09.02.2026 19:59  Güncelleme: 01:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın yapılacak grup toplantısında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu dönemde AK Parti tarafından yapılan suç duyurularının detaylarını açıklayacak. Özarslan'ın dönemine ilişkin 5 ayrı suç duyurusunda 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiaları yer alıyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin grup toplantısında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nce yapılan suç duyurularının detaylarını açıklayacak. Özarslan'ın dönemine ilişkin şikayette bulunan isimlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve eski Mamak Belediye Başkanı Murat Köse olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın partisinin grup toplantısında CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nce yapılan suç duyurularının detaylarını açıklaması bekleniyor. Alınan bilgilere göre Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü dönemine ait bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup siyasiler tarafından 5 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve eski Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından yapılan başvurularda Özarslan ve PORTAŞ A.Ş. yetkilileri "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla suçlanıyor.

Suç duyurularının Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki ihaleler, Hıdırlıktepe'deki anıt yapımına ilişkin ihaleler ile geçersiz iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi gibi konularda olduğu öğrenildi.

CHP liderinin bu dosyaları açıklarken Özarslan'ın kendisini suçlayan siyasi partiye geçme çabasındaki çelişkiye dikkat çekeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

