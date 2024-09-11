Özvatan\'da Tarımsal Destekleme Toplantısı

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Özvatan'da, yeni tarımsal destekleme modeli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özvatan Kaymakamlığı, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı Özvatan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam Mine Kurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ergün Tuğluk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dilmaç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.