Özyurt, BAE\'de Savunma Sanayi Temasları Yaptı

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DÜNYACA ünlü Forbes dergisinde savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalarla yer alan Özyurt Holding CEO'su Serdar Özyurt, davet üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne(BAE) ziyaret gerçekleştirdi. Özyurt, BAE ile Türkiye arasındaki bu temasların ileriye dönük önemli sonuçlar doğurabileceğini, özellikle de savunma sanayi yatırımları konusunda yeni projelerin doğabileceğini ifade etti.

Serdar Özyurt, BAE ziyaretindeki ana gündem maddesinin, BAE'de hayata geçirilmesi planlanan geniş çaplı savunma sanayi yatırımları olduğunu ifade etti. Özyurt, bu görüşmelerde, hem BAE'nin savunma altyapısını güçlendirecek projeler hem de iki ülkenin savunma sanayisinde ortaklık yapabileceği çeşitli alanlardaki konuların masaya yatırıldığını belirtti.

'YENİ PROJELER OLABİLİR'

Serdar Özyurt, Türk savunma sanayisinde son yıllarda yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemleri ve silah üretimine yaptığı yatırımların BAE'nin dikkatini çektiğini söyledi. Özyurt, BAE ile Türkiye arasındaki bu temasların ileriye dönük önemli sonuçlar doğurabileceğini, özellikle de savunma sanayi yatırımları konusunda yeni projelerin doğabileceğini ifade etti.