Pakistan, Bağımsızlık Günü'nü Havai Fişeklerle Kutladı
Pakistan'da halk, bağımsızlığın 79. yılını havai fişeklerle coşkuyla kutladı.
İSLAMABAD, 14 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'da halk, ülkenin bağımsızlığın 79. yıldönümünü havai fişeklerle kutladı, 14 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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