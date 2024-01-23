 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pakistan Başbakanı, Çin ile stratejik ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Başbakanı, Çin ile stratejik ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirtti

Pakistan'ın geçici Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Çin ile her alanda stratejik ve işbirliğine dayalı ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kakar, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong'u kabul ederek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun başarısına bağlılıklarını vurguladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun ise Pakistan ve Çin'in güçlü bağlara sahip olduğunu ve Pakistan'ın kalkınmasına sürekli destek vereceklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı, Çin ile stratejik ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirtti
23.01.2024 - 10:17,
Abone Ol

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Çin ile her alanda stratejik ve işbirliğine dayalı ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kakar, resmi ziyaret kapsamında İslamabad'da bulunan Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong'u kabul etti.

Görüşmede Kakar, ülkesinin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) başarısına sarsılmaz şekilde bağlı olduğuna işaret ederek, CPEC projelerinin zamanında tamamlanması için Pekin ile İslamabad arasındaki yakın işbirliğinin sürmesinin önemini vurguladı.

Kakar, ülkesinin Çin ile her alanda stratejik ve işbirliğine dayalı ortaklıktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Çin'de "demir kardeşler" vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sun ise iki ülke arasında güçlü bağlar bulunduğunu yineleyerek, Pakistan ve Çin'in "demir kardeşler" olduğunu söyledi.

Sun, Pakistan'ın sosyoekonomik alanda kalkınmasına Çin'in sürekli destek vereceğini teyit etti.

Sun ve Kakar, Pakistan ve Çin ilişkilerinin yanı sıra bölgesel durumu da görüştü.

"Çin, Pakistan ile tüm alanlarda derin işbirliği arzuluyor"

Sun, Kakar ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani tarafından da kabul edildi.

Görüşmede Jilani ile Sun, CPEC'in yanı sıra ekonomik ve finansal işbirliği dahil ikili ilişkilerin tüm alanlarını ele aldı.

Jilani, Çin'in tüm meselelerde Pakistan'a verdiği desteğe teşekkür etti.

Sun ise Çin'in dış politikasında Pakistan'a özel önem verdiğine işaret ederek, Pekin'in İslamabad ile tüm alanlarda derin işbirliği arzuladığını söyledi.

CPEC projesi

CPEC kapsamında Pakistan'da enerji, hidroelektrik, yol ve toplu taşımada 25 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gvadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakanlık, Pakistan, Pekin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı, Çin ile stratejik ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirtti - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı, Çin ile stratejik ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement