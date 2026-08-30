Pakistan Başbakanı'ndan Girne'deki Gemi Faciası İçin Türkiye'ye Taziye - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı'ndan Girne'deki Gemi Faciası İçin Türkiye'ye Taziye

Pakistan Başbakanı\'ndan Girne\'deki Gemi Faciası İçin Türkiye\'ye Taziye
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Hükümeti'ne ve ailelere başsağlığı diledi. Şerif, kayıpların sağ salim bulunmasını umduğunu belirterek, Pakistan halkının bu zor günlerde Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

(İSLAMABAD) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne başsağlığı diledi.

Şahbaz Şerif, bugün Girne açıklarında yolcu gemisini batması sonucu yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye dileklerinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz'de bir yolcu gemisinin trajik şekilde batması haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Halen kayıp olan kişilerin en kısa sürede ve sağ salim bulunarak kurtarılmaları için dua ediyor; yürütülen cesur arama-kurtarma çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Pakistan halkı, bu zor ve acı günlerde kardeş Türkiye halkının yanında ve onunla tam bir dayanışma içerisindedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı'ndan Girne'deki Gemi Faciası İçin Türkiye'ye Taziye - Son Dakika

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